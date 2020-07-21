Каких стратегий должен придерживаться бизнес во время пандемии?

Vласть продолжает серию онлайн-встреч по деловым и
общественным темам. В предстоящий четверг представители крупного бизнеса в Казахстане
обсудят возможные стратегии по выходу из кризиса и подготовку ко второй волне
эпидемии. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook.
Первая волна пандемии коронавируса показала, что глобальная и национальная экономика уязвима и неспособна отвечать данному кризису без значительных потерь. Ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в стране означает, что конец эпидемии не наступит в ближайшем будущем, что предвещает для бизнеса затруднительный выход из кризисного положения и продолжительный период восстановления. Основные отрасли экономики Казахстана испытали значительный спад, а МСБ и крупный бизнес, столкнувшись с новой реальностью, которая ставит их еще перед большей неопределенностью в будущем, должны адаптировать свою стратегию развития к нынешним и будущим изменениям.
23 июля в 11:00 представители крупного бизнеса расскажут о том, каких стратегий необходимо придерживаться бизнесу и что необходимо предпринимать сейчас, чтобы остаться устойчивыми, как необходимо перестроить организационные и производственные процессы и адаптироваться под новые экономические и рыночные реалии, как быть готовым ко второй волне эпидемии?
Во встрече примут участие:
- Бекнур Несипбаев, CEO "Астана Моторс"
- Азамат Османов, CEO "Magnum Cash&Carry"
Модератором встречи выступит генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов.
Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.