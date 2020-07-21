Новая онлайн-встреча Vласти с представителями крупного бизнеса
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Каких стратегий должен придерживаться бизнес во время пандемии?
Фото Данияра Мусирова

Vласть продолжает серию онлайн-встреч по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг представители крупного бизнеса в Казахстане обсудят возможные стратегии по выходу из кризиса и подготовку ко второй волне эпидемии. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook.

Первая волна пандемии коронавируса показала, что глобальная и национальная экономика уязвима и неспособна отвечать данному кризису без значительных потерь. Ухудшающаяся эпидемиологическая ситуация в стране означает, что конец эпидемии не наступит в ближайшем будущем, что предвещает для бизнеса затруднительный выход из кризисного положения и продолжительный период восстановления. Основные отрасли экономики Казахстана испытали значительный спад, а МСБ и крупный бизнес, столкнувшись с новой реальностью, которая ставит их еще перед большей неопределенностью в будущем, должны адаптировать свою стратегию развития к нынешним и будущим изменениям.

23 июля в 11:00 представители крупного бизнеса расскажут о том, каких стратегий необходимо придерживаться бизнесу и что необходимо предпринимать сейчас, чтобы остаться устойчивыми, как необходимо перестроить организационные и производственные процессы и адаптироваться под новые экономические и рыночные реалии, как быть готовым ко второй волне эпидемии?

Во встрече примут участие:

- Бекнур Несипбаев, CEO "Астана Моторс"

- Азамат Османов, CEO "Magnum Cash&Carry"

Модератором встречи выступит генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.

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