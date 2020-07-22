ЧП в Луцке признано терактом, но никто не пострадал

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье «Террористический акт» по факту захвата автобуса с пассажирами в Луцке. Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией освободили 13 заложников, никто не пострадал.

«Сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус «Красниловка-Берестечко» с пассажирами. Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации «Бумеранг» правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривошей, который пропагандировал экстремистские взгляды», - говорится на сайте СБУ.

Все заложники освобождены, пострадавших нет.

Издание Hromadske.ua пишет, Кривош согласился отпустить всех заложников после того, как президент Украины Владимир Зеленский исполнил его требование: записал и опубликовал видео, на котором сказал фразу «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Это было одно из требований захватчика. Второе требование – чтобы все топ-чиновники записали видеообращение, где скажут, что они «террористы в законе». После задержания мужчины видео со страницы президента исчезло.

Министр внутренних дел страны Арсен Аваков на брифинге сообщил, что Кривош вышел из автобуса после того, как с ним договорились. Вместе с тем, по словам заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого, Максим Кривош, готовился к этой операции и имел сообщников.

«У него были сообщники. Сейчас по сообщникам работают, уже некоторые задержаны», - отметил он.

Аваков добавил, что один из сообщников был задержан в Харькове, у него изъяли несколько единиц оружия и взрывчатку.

Кривош удерживал пассажиров автобуса в заложниках почти 12 часов.

Накануне утром в центре города Луцк на западе Украины вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами. По информации начальника областного управления полиции Юрия Крошко, мужчина забаррикадировался в автобусе, при себе у него взрывчатка и оружие. К операции привлекли антитеррористический центр Службы безопасности, в области был введен оперативный план «Заложник», территория центра города была перекрыта.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье «Террористический акт».