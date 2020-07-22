КФГД пересмотрел максимальные ставки по депозитам в тенге на август

«В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 п.п. до 9% КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам. Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики», - поясняется в сообщении фонда.

Изменились ставки вознаграждения на 0,5 п.п. практически по всем видам депозитов, за исключением срочных со сроками 24 и 12 месяцев соответственно. При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов – ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 п.п.

Так, по несрочным депозитам с пополнением и без в августе максимальная рекомендуемая ставка составила 9%, по срочным депозитам с пополнением на 3 и 6 месяцев – 9%, без пополнения на 3, 6 и 24 месяца – 9,5%, на срок 12 месяцев – 10,4% с пополнением и 11,1% без пополнения. По сберегательным депозитам с пополнением на срок 3 и 6 месяцев ставка 10%, без пополнения – 10,5%. На срок 12 месяцев – 11,9% с пополнением и 14% без пополнения. На срок 24 месяца – 11,8% и 13,8% соответственно.

Напомним, в понедельник, 20 июля, Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку на 0,5 п.п. до 9% годовых с процентным коридором плюс-минус 1,5%. Снижение базовой ставки обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением экономической активности в первом полугодии 2020 года, чем ожидалось в рамках прогнозного раунда в мае-июне. В Нацбанке отметили, что принятые меры по ужесточению карантина также окажут дополнительное дезинфляционное воздействие.