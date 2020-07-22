В Казахстане ужесточат ответственность за нанесение урона окружающей среде

В Казахстане ужесточат наказание за нанесение урона окружающей среде, вплоть до уголовной ответственности. Соответствующий законопроект министерство экологии, геологии и природных ресурсов внесет в парламент осенью. А в ближайшие выходные по стране проведут массовые рейды, в рамках которых будут наказывать отдыхающих за подобные нарушения. Кроме того, озеру Кобейтуз в столице придадут особый статус, который позволит государству взять его под свою охрану, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций глава ведомства Магзум Мирзагалиев.

«За последние недели мы стали свидетелями вопиющих фактов варварского отношения к природе. Это всем известный факт с избиением тюленей в Актау, это горы мусора в Боровом, это факты разрушений только отремонтированного Ботанического сада в Алматы. Это когда срывают краснокнижные лотосы на Первомайских прудах в Алматы и радостно сообщают об этом на своих Instagram-страницах. Это мусор, это костры, а также вывоз и продажа соли с уникального розового озера Кобейтуз. И это только малая часть грубого и жестокого отношения к нашей природе», - перечислил Мирзагалиев.

По его словам, бороться с этим нужно двумя методами. Первый: менять экологическое мышление населения, как на собственном примере, так и обучать их этому в школе. Второй: штрафные санкции.

«В последнее время мы видим наплыв туристов на наших природных объектах. Но после себя они оставляют огромные горы мусора. Некоторые призывают устанавливать везде мусорные баки. Но как показывает практика, чем больше их будут устанавливать, тем больше граждане будут оставлять мусора. Ну и потом мы должны задаться вопросом: хотим ли мы видеть наши природные богатства, заполненные мусорными баками?», - задал риторический вопрос министр.

Поэтому уже в эту субботу Минэкологии совместно с МВД, общественниками и волонтерами проведут рейды в национальных парках и зонах отдыха.

«Мы будем мониторить ситуацию и принимать меры сразу на местах. То есть мы будем вынуждены штрафовать население», - предупредил министр.

А вот в среднесрочной перспективе в стране ужесточат ответственность за нанесение урона природе.

«Законопроект у нас разработан, он сейчас находится на согласовании с другими госорганами. Осенью мы планируем зайти с ним в мажилис парламента. (…) Мы все стали свидетелями варварского отношения к животным за последние несколько месяцев. Фактов было достаточно. Полагаем, что действительно нужно ужесточать ответственность, вплоть до уголовной», - подчеркнул Мирзагалиев.