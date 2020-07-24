Подпольный цех по изготовлению лекарств выявили в Алматы

В Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

«23 июля прокуратурой города Алматы совместно с департаментом экономических расследований по городу выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены типография по изготовлению упаковочного материла для лекарственных препаратов, склад для хранения изготовленной нелегальной продукции, а также подпольный цех. Всего изъято более 100 тонн упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями: «Ротоцеф», «Солкасерил», «Регидрон оптим», «Кальций Д3 никомед», «Цефамед», «Цераксон», «Цефтазидин» и др.», - говорится в сообщении.

Указывается, что таким образом, «пресечена попытка незаконной реализации лекарственных препаратов сомнительного происхождения через оптовую и розничную сеть на территории страны».

По данному факту проводятся следственные действия, назначены экспертизы.