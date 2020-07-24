Подпольный цех по изготовлению лекарств выявили в Алматы

Изъято более 100 тонн упакованных медпрепаратов
В Алматы выявлен подпольный цех по изготовлению поддельных лекарственных препаратов, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
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