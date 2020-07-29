Власти Беларуси заявили о задержании группы наемников из России

Власти Беларуси в среду заявили о задержании 33 сотрудников частной военной компании «Вагнер» из России, передает Еврорадио. Задержанные, якобы, готовились дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов, до которых осталось полторы недели.

Комитет госбезопаности обнародовал имена задержанных россиян. Часть из них, как выяснило Еврорадио, воевала на востоке Украины на стороне сепаратистов из «ДНР» и «ЛНР». Радио Свобода предполагает, что сотрудники ЧВК направлялись через Беларусь в Судан: на одном из фото с места задержания есть купюра из этого государства. Беларусь нередко используется как перевалочный пункт для «Вагнера».

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко в среду созвал заседание Совбеза республики. Он назвал задержание десятков россиян «чрезвычайным происшествием». По его словам, россияне «уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли», что является попыткой «оправдать свои грязные намерения».

Лукашенко, имеющий крайне низкие рейтинги, не допустил на выборы большинство альтернативных кандидатов – двое из них находятся в тюрьмах, третий выехал в Москву. Ключевой соперницей Лукашенко стала Светлана Тихановская – супруга блогера и политика Сергея Тихановского, которому не дали участвовать в выборах.

На утро четверга всех кандидатов в президенты вызвали в Центризбирком Беларуси, сообщил один из них – Сергей Черечень. О чем пойдет речь на встрече не сообщается.