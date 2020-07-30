Субсидировать затраты фермеров на научные исследования намерены в Казахстане

В Казахстане намерены стимулировать ученых в сфере агропромышленного комплекса и в целом трансформировать аграрную науку, сообщается на сайте премьер-министра.

Как указывается в сообщении, «высокая степень износа техники ведет к чрезмерным затратам на ГСМ и запчасти, в результате Казахстан недополучает миллионы тонн зерна». Чтобы стимулировать труд ученых, Национальным аграрным научно-образовательным центром начаты работы по коммерциализации результатов научных исследований на основе роялти. Потенциальный объем роялти около 10 млрд тенге в год, из которых 3 млрд тенге выплачивались бы ученым, а 7 млрд тенге – на новые научные разработки. Все это позволит повысить доходы ученых и стимулировать их «контролировать качество посевного материала, что скажется на качестве и объемах всего урожая страны».

В целом центр сегодня приступил к трансформации аграрной науки. В частности, это переход от финансирования НИИ к финансированию ученых; увеличение доли затрат на опытные работы до 40%; выделение бюджетных средств на трансфер и коммерциализацию технологий; сокращение количества институтов путем передачи большинства из них в состав университетов; увеличение количества опытных хозяйств до 40 за счет привлечения лучших частных агроформирований; изменение функционала опытных хозяйств; создание лабораторий коллективного пользования; внедрение независимой экспертизы науки; норма по субсидированию затрат фермеров на научные исследования. Это позволит привлекать дополнительные средства в науку. Уже в этом году работа в данном направлении будет начата — проект правил проходит согласование в госорганах.

Госпрограммой АПК предусмотрено довести объемы финансирования аграрной науки в 2021 году до 25 млрд тенге или до 0,5%, а к 2030 году – до 1% от валовой продукции отрасли.

Между тем центр приступил к разработке программ развития научных поселков: предусматриваются капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, строительство жилых домов. Для этого предлагается использовать возможности всех государственных программ («Ауыл – ел бесігі», «Еңбек», «Нурлы жер»).

Также предлагается легализовать личные подсобные хозяйства, в которых трудятся около 3,5 млн человек и которые производят почти половину сельхозпродукции.

Помимо этого, центр предусматривает реализацию новой научно-технической программы «Прикладные научные исследования по прорывным приоритетным направлениям в области АПК на 2021-2023 годы» путем ее реализации вне конкурсных процедур, с прогнозным объемом финансирования на 2021 год – 7,7 млрд тенге, 2022 год – 8,3 млрд тенге и 2023 год – 8,9 млрд тенге.

«В рамках данной программы предусмотрено направление «Обеспечение селекционного процесса и сохранение генетических ресурсов (генофонда) сельскохозяйственных растений» и «Сохранение и совершенствование генетических ресурсов сельскохозяйственных животных на основе достижений биотехнологии и молекулярной генетики», - сказал председатель Правления НАО «НАНОЦ» Толеутай Рахимбеков.

В рамках новой научно-технической программы предусмотрено: создание почвенно-информационной системы земель сельхозназначения; составление электронных почвенных карт; составление карт агропроизводственной группировки и деградации земель Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей с использованием ГИС-технологий; пространственно привязанная база почвенных данных по морфологическим и физико-химическим свойствам.

В целом внедрение элементов точного земледелия должно быть на площади 1,075 млн га, обучено 610 специалистов сельского хозяйства, 1 160 студентов, научным сопровождением охвачено 22 хозяйства.