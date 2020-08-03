Правительство должно усилить меры по соблюдению карантина гражданами – Токаев

«По-прежнему высокой остается смертность от коронавируса и пневмонии. Задача Минздрава и всех органов здравоохранения – снизить ее до минимума. Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами карантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен», - написал Токаев в Twitter.

Он подчеркнул, что «пандемия бушует практически во всем мире», и «Казахстан не стал исключением».

«Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей. С чувством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и общественного деятеля Ж. Ушкемпирова. Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за болезни», - отметил президент.

Накануне сообщалось, что на 70-м году жизни скончался олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров. При этом причина смерти не указывалась.