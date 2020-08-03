Театр ARTиШОК открывает летнюю кофейню

4 августа перед зданием театра, что находится в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, откроется летнее кафе театра ARTиШОК . Его девиз: «Выживут только летники».

«ARTиШОК начинает подготовку к 20-ому театральному сезону. В условиях карантина и запрета на культурно-массовые мероприятия театр выбрал для себя единственную на данный момент легальную возможность вести офлайн-активность. ARTиШОК совместно с Bowler coffee Roasters открывает свою уличную кофейню перед входом на Большую сцену в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев», — говорится в сообщении, распространенном театром.

Артишоковцы обещают: открытое пространство, не больше 30 посетителей кафе, соблюдение дистанции и всех санитарных стандартов, и, конечно, горячий кофе, свежую выпечку и возможность встретиться в любимом театре с людьми, которых так давно не видел.

Ежедневно артисты ARTиШОКа будут выходить на работу в кафе и встречать посетителей. Вместе с ними в поддержку театра это будут делать друзья, коллеги, музыканты, блогеры, общественные деятели, активные алматинцы, зрители ARTиШОКа и студенты актерско-режиссерского курса театра.

Кафе начинает свою работу 4 августа в 10:00. В вечернюю смену с 17:00-20:00 в поддержку театра на работу официантом в кафе придет писатель Константин Нагаев.