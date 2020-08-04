ForteBank продал 100% акций Банка Kassa Nova инвесткомпании Freedom Finance

ForteBank подписал договор по продаже 100% акций Банка Kassa Nova инвестиционной компании Freedom Finance. Закрытие сделки планируется до конца 2020 года – для этого стороны должны получить одобрение от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ряд разрешений от других уполномоченных органов, говорится в сообщении, опубликованном на KASE.

«Создание Банка Kassa Nova, его последовательное развитие в устойчивый и успешный финансовый институт и последующая продажа является классическим примером реализации верной бизнес-стратегии, которая даже в непростое с экономической точки зрения время доказала свою эффективность. Объявление об этой сделке подтверждает стабильность и надежность Банка с хорошим потенциалом роста. Банк Kassa Nova продолжит свою работу, оказывая высококачественные услуги своим клиентам», – прокомментировал подписание договора глава ForteBank Гурам Андроникашвили.

Банк Kassa Nova – финансовый институт со средним уровнем капитализации, специализирующийся на оказании услуг малом и среднему бизнесу. Он был зарегистрирован в 2009 году и спустя два года нарастил кредитный портфель до $35 млн., получив рейтинг B\С от агентства Standard & Poor's. Рейтинг банка был улучшен только в 2017 году, когда S&P повысил его до отметки В/B. С момента образования крупным участником института являлся бизнесмен Булат Утемуратов. В 2016 году Нацбанк дал согласие на на приобретение статуса крупного (косвенного) участника банка сыну Утемуратова - Алидару Утемуратову.

По данным Национального банка, на начало июня банк занимал 20 строчку по размеру активов с показателем 118,44 млрд тенге (рост на 0,8% с начала года). Его собственный капитал сложился на уровне 18,3 млрд тенге (рост 6,7%), а кредитный портфель – 62,48 млрд тенге (сокращение на 19,9%). Количество платежей с просрочкой менее 90 дней при этом составило 26,42%, а с просрочкой более 90 дней – 7,03%. На начало года они составляли 15,98% и 6,7%, соответственно. На начало 2020 года размер текущих доходов банка превышал расходы на 2 млрд тенге, однако к июню этот показатель сократился до 1,15 млрд.