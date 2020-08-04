Что ждет ресторанный бизнес. Беседа с Юрием Негодюком

Vласть продолжает серию онлайн-встреч по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг главный редактор Vласти Светлана Ромашкина поговорит с казахстанским ресторатором Юрием Негодюком о состоянии и будущем ресторанной отрасли во время пандемии. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook .

Ресторанный бизнес – один из наиболее пострадавших в результате пандемии и карантина секторов. Только часть ресторанов и кафе смогли адаптироваться к работе в новых условиях, значительно сократив издержки и персонал, другая часть и вовсе вынуждена была закрыться. Неопределенность будущего и прогнозируемая вторая волна предвещают ресторанному бизнесу новые потрясения.

6 августа, в 11:30 основатель «Пинты», «Бао», «Томато», «Сухого закона», «Банки», NY Hell’s Kitchen, Soho и кафе-пекарен PAUL Юрий Негодюк и главный редактор Vласти Светлана Ромашкина поговорят о том, как меняется отрасль во время пандемии, каких стратегий необходимо придерживаться рестораторам, чтобы сохранить устойчивость, а также как готовиться ко второй волне пандемии?

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.