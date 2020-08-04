Обвинение утверждает, что Тулесова сбила фуражки с 5 полицейских

Во вторник в Медеуском районном суде №2 продолжилось разбирательство по делу гражданской активистки Асии Тулесовой. Как отметили адвокаты в ходе заседания, в обвинительном акте сначала было указано, что Тулесова сбила фуражки с двоих сотрудников полиции, а на следующих страницах – что с пятерых. Отвечая на вопросы адвоката, активистка подчеркнула, что сбила головной убор только с одного из них.

В начале заседания прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт. Согласно ему, Тулесова, «осуществляя свой преступный умысел, направленный на публичное оскорбление и применение насилия, неопасного для жизни и здоровья представителя власти» (…) «направилась для участия в несанкционированном митинге». Потерпевшие полицейские Турганбек, Темирханов, Сабалаков, Талдыбаев, Тулегенов и Абибулла «в форменном обмундировании согласно своим служебным обязанностям», охраняя общественный порядок, «не допустили прорыва демонстрантов» к памятнику Абая, где планировался митинг.

«В 10 часов 30 минут Тулесова, недовольная данным обстоятельством, выражая свое возмущение, в целях воспрепятствования нормальной служебной деятельности представителя власти и подрыва его авторитета, осознавая, что применяет насилие в отношении представителя власти, предвидя возможность и неизбежность общественно опасных последствий, и желая их наступления, размахивая руками, в присутствии сотрудников полиции и гражданского хотела нанести удар правой рукой по голове участкового инспектора УП Жетысуского района города Алматы Темирханова, от которого он уклонился. Не достигнув своей цели, Тулесова левой рукой вновь нанесла второй рукой удар по голове Темирханова, отчего форменная фуражка упала на землю. Темирханов, исполняющий обязанности по охране общественного порядка, пресекая нарушения общественного порядка, попытался прекратить незаконные действия Тулесовой, однако последняя, продолжая свой преступный умысел, направленный на применение насилия в отношении представителя власти, ведя себя агрессивно, правой рукой ударила Темирханова по корпусу тела, в области правого плеча сзади», - также указано в обвинительном акте. Затем, согласно акту, Тулесова «стала публично оскорблять Темирханова, Сабалакова, Талдыбаева, Тулегенова и Абиубулла, выкрикивая в их адрес дословно: „Гад! И ты гад! Никто из вас не достоин носить форму. Мерзкие, мерзкие менты“. После этого она якобы нанесла удар по форменной фуражке Сабалакова.

Защитник Тулесовой Джохар Утебеков вместе со своей подзащитной обратили внимание суда на то, что в обвинительном акте сначала указано, что Тулесова сбила фуражку с двоих полицейских – Темирханова и Сабалакова, а затем, на последующих страницах – что с пятерых потерпевших из шести, кроме Темирханова. Допрашивая Тулесову, Утебеков задал ей уточняющий вопрос: «Сколько полицейских вы задели по фуражке?». Она ответила: «Помню одного». Утебеков также уточнил, смахивала ли Тулесова фуражку с Сабалакова, на что она ответила, что не помнит, чтобы совершала это действие. На уточняющий вопрос, похож ли этот обвинительный акт на правду, Тулесова ответила: «Нет. Меня смутил этот обвинительный акт, потому что здесь написано, что я смахиваю фуражку с 5 полицейских и не смахиваю с одного – с которого я на самом деле смахнула фуражку».

Судья Шакиров пообещал, что в ходе судебного заседания это будет установлено.

Кроме этого, в ходе опроса Утебековым, Тулесова отметила, что хронология событий в обвинительном акте нарушена. По ее словам, третий удар, вменяемый ей, который она якобы нанесла Темирханову в области плеча сзади, она, возможно, нанесла, защищаясь. «На видео видно, что когда он берет меня под руку, я отмахиваюсь и ладонью касаюсь его спины», - рассказала активистка. По ее словам, эти события произошли не после того, как она смахнула фуражку с Темирханова, а до этого, когда на нее набросилось несколько полицейских возле автозака: «Темирханов попытался схватить меня за локоть, и я отмахнулась. Нужно понимать контекст происходящего. На меня за минуту до этого набросились пять-шесть полицейских. Я любое прикосновение к своему телу воспринимала как агрессию».

На вопрос адвоката о том, какая цель была у Тулесовой, когда она замахнулась на сотрудника полиции, обвиняемая ответила, что хотела именно смахнуть фуражку.

«Я пыталась смахнуть фуражку. Я не первый раз становлюсь свидетелем неправомерных, незаконных действий сотрудников полиции во время мирных митингов. Не в первый раз я становлюсь свидетелем вот таких «задержаний», когда людей просто без суда и следствия увозят в автозаках в неизвестном направлении. Просто мне кажется, вот этот инцидент, где я участвовала лично, где агрессия правоохранительных органов была направлена против меня, спровоцировал вот эту несдержанную реакцию, когда я просто решила смахнуть с сотрудника фуражку в знак того, что они не достойны носить форму», - заявила Тулесова. В ходе допроса она отметила, что никто из сотрудников полиции, задерживавших ее и других граждан, не представлялся и не произносил слов «именем закона».

Выступая в суде, Тулесова также извинилась за свою несдержанную реакцию, но отметила, что не считает, что общественная опасность ее действий подпадает именно под уголовную статью, по ее мнению, это максимум административное нарушение.

Судебное заседание продолжится в среду, на нем будут допрошены потерпевшие сотрудники полиции.

Гражданская активистка Асия Тулесова находится под стражей с 10 июня. Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Ее освобождения требуют представители гражданского общества Казахстана и международные правозащитные организации.