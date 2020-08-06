Алматинцам будут выдавать беспроцентные кредиты для подключения домов к газу

Акиматом Алматы совместно с Halyk Bank разработана новая программа по льготному кредитованию газификации жилых домов, сообщает пресс-служба акимата города. Уже достигнута договоренность о предоставлении беспроцентных кредитов населению для подключения газа. Проект рассчитан как на горожан из категории социально уязвимых слоев населения, так и на остальных алматинцев. На сегодняшний день по городу остаются неподключенными к системе газоснабжения порядка 2800 частных жилых домов.

«Еще в феврале, после проведенной отчетной встречи акима города с населением, мы заявили о готовности поддержать этот проект. Со своей стороны Halyk Bank в качестве благотворительной помощи окажет поддержку в виде бесплатного подключения к газовым сетям жилых домов жителей, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения», - отметила директор Алматинского областного филиала Halyk Bank Тасбике Кудикова.

Банк по 92 адресам социально уязвимых слоев населения, нуждающихся в подключении к системе газоснабжения, профинансирует как подведение газа до жилого дома, так и подключение всех необходимых газовых коммуникаций, вместе с установкой необходимого оборудования. Для остальных алматинцев Halyk Bank предлагает кредитование на следующий условиях: ставка вознаграждения – 0%, комиссия за организацию займа – 0,1%, срок кредитования – до 18 месяцев, сумма займа для одного физлица (не более) 309 тыс. тенге.

Как сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев, с 10 августа стартует прием документов. Для получения беспроцентного кредита гражданам необходимо обратиться в районные акиматы для получения консультаций с перечнем необходимых документов, создать условия для подключения газа и заключить договор с поставщиками, а после обратиться в одно из двух отделений HalykBank для получения кредита: либо в отделение в Турксибском районе по ул. Кунгурская, либо в отделение в Ауэзовском районе в микрорайоне «Жетысу-4».

Масабаев также сообщил, что Алматы будет полностью газифицирован в 2021-2022 годах.

«Если мы в прошлом году говорили, что в 2020 году на 99% обеспечим жилые дома природным газом, то, сегодня видим, что застраиваются новые массивы новыми домами. Мы говорим, что процесс окончательно закончится в 2021 году. Город ежегодно растет, застраивается. Есть участки под ИЖС, но они до сих пор застраиваются», - цитирует его агентство «Казинформ».

Он отметил, что застройки идут в Жетысуском, Алатауском, Турксибском, Наурызбайском, Медеуском районах, некоторые жилые дома раньше принадлежали Алматинской области.

«На данный момент АО «КазТрансГаз Аймак» готовит проекты. В течение двух лет до этих домов будет доведено центральное газоснабжение. После этого мы все подключим и вопрос закроем окончательно», - пообещал глава управления.