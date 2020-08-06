Дело Тулесовой: показания потерпевшего Турганбека противоречат видеозаписи происшествия

В четверг в Медеуском районном суде №2 продолжилось слушание по делу гражданской активистки Асии Тулесовой. На этом заседании допросили потерпевших Сабалакова и Турганбека. Потерпевший Турганбек, как и его коллега Темирханов, дал суду и следователю разные показания, и большую часть заседания адвокаты пытались прояснить, в какой момент Тулесова якобы нанесла ему удары, и что этому предшествовало.

Заседание началось с допроса прокурором потерпевшего Сабалакова. Он заявил, что с него, как и с Темирханова, Тулесова смахнула фуражку, и применила «неопасное для жизни насилие».

«Она ударила меня, но не попала, попала в фуражку. Фуражка упала, и я ее схватил. Видимо, не так нацелилась. Я правой рукой фуражку схватил, чтобы она не упала. Это уже основания имеются…», - заявил потерпевший. Он также заявил, что Тулесова оскорбила его, и что лично его оскорбило слово «мерзкие» в ее фразе «мерзкие, мерзкие менты». «Она сама определила, что я не достоин носить форму», – также пояснил Сабалаков.

Кроме того, отвечая на вопросы адвоката Оралбая, он отметил, что видел, как Тулесова нанесла удар Темирханову, и что по его лицу было видно, что ему больно. На уточняющие вопросы адвоката, какие эмоции выражало лицо Темирханова, Сабалаков ответил так: «Я понимал, что ему больно в этот момент. А конкретно, глаз он закрыл или что – не могу описать».

Далее начался допрос потерпевшего Турганбека. Здесь суд дважды прерывался – сначала для того, чтобы предоставить ему переводчика с русского языка на казахский, а затем – для отвода судьи Шакирова. Отвод заявили адвокаты, так как, по их предположению, потерпевший отключал звук своего микрофона во время допроса для того, чтобы слышать подсказки от посторонних. Кроме того, в кадре отчётливо было видно, как из актового зала, в котором сидел потерпевший, тайком выходит неизвестный человек в форме. По мнению адвокатов, судья не принял в этой связи никаких мер, что говорит о его предвзятости. Отвод вновь рассмотрела и отклонила судья Залина Махаразе.

Отвечая на вопросы адвоката Оралбая, Турганбек заявил, что Тулесова нанесла ему три удара рукой по плечу в момент, когда двое его коллег сопровождали ее к автозаку, держа под руки. Те же сведения он предоставил следствию. Турганбек утверждает, что Тулесова вырвалась из рук Темирханова и Тулегенова, повернулась к нему и нанесла три удара, от которых он почувствовал боль. Адвокат обратил внимание Турнанбека на то, что на прошлом заседании Темирханов заявил, что Тулесова не применяла ни к кому насилия, пока ее вели к автозаку. На это Турганбек ответил, что все зафиксировано на видеозаписи. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы просмотреть видеозапись. На ней было видно, что Тулесова отмахивается от Турганбека возле полицейского фургона, однако в тот момент ее никто не задерживает, и затем она уходит в неизвестном направлении.

На вопрос адвоката Оралбая, почему Турганбек сказал, что Тулесова ударила его, когда ее задерживали его коллеги, хотя видеозапись показывает, что в этот момент ее не задерживают, Турганбек не смог ответить внятно. «Этот день был тяжелым. Не было возможности подумать о таких вещах, рано утром нас туда выставили», - сказал он. На повторный вопрос адвоката потерпевший ответил, что видео снимал не он.

На вопрос, почему на этом же видео Турганбек хватает Тулесову за спину, потерпевший ответил, что, возможно, схватил ее, чтобы она не попала под газель.

«Сейчас я, увидев видео, вспомнил. В то время она, как вы сами видите, кричала. Наверное, я ее хватал для того, чтобы она не попала под газель», - прокомментировал он.

Адвокат попытался выяснить, сколько раз и в какие моменты, по мнению Турганбека, Тулесова нанесла ему удары – произошло ли это только у автозака, когда Тулесова была одна, или же когда ее задерживали уже после того, как она смахнула фуражку Темирханова.

«На самом деле все было так, как на видео. Больше мне сказать нечего. Все видно по видео. Но видео не я снимал», - ответил Турганбек. На вопрос адвоката, почему же видео противоречит его показаниям, данным следователю, Турганбек, как и его коллега Темирханов, ответил, что следователь не так записал.

Судебное заседание завершилось на этом, оно продолжится в пятницу, 7 августа.