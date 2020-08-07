В России запатентовали новый препарат, помогающий предотвращать осложнения от COVID-19

Это полностью российская разработка
Российское Федеральное медико-биологическое агентство запатентовало препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, пишет «Коммерсантъ».
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