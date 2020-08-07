В России запатентовали новый препарат, помогающий предотвращать осложнения от COVID-19

Указывается, что «гексапептид Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg – это полностью отечественная разработка».

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», - отмечают в ФМБА.

Исходный препарат «Даларгин» ранее применялся для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Но, как выяснили ученые, он играет роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также участвует в организации иммунного ответа. Это вещество и использовали для создания новой лекарственной формы против COVID-19. Она поможет смягчать так называемый «Цитокиновый шторм», который наблюдался у многих пациентов с коронавирусом – это массивный выброс провоспалительных веществ, что приводит к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациентов.