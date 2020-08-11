Протестами охвачены Минск и другие города Беларуси

В Минске и других городах Беларуси тысячи людей вновь вышли на улицы, протестуя против нарушений на президентских выборах и требуя проведения новых, передает Еврорадио .

В Минске протестующие использовали новую тактику - они собирались группами в разных районах города и затем начинали движение в центр, где очень большое скопление силовиков и военной техники. В нескольких районах города произошли столкновения протестуюших с ОМОНовцами.

В центре города, на улице Кальварийской, силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, ранена журналистка издания "Наша нива".

Автомобилисты в Минске едут по улицам очень медленно и постоянно сигналят, в разных районах города водители периодически оставливают машины и выходят из них, блокируя проезд по дорогам, в том числе для силовых структур.

В этот момент большая группа протестующих строит баррикады по периметру Пушкинской площади в центре Минска, подъезды к ней полностью заблокированы частными автомобилями и общественным транспортом.

Сообщается о том, что столкновления протестующих с ОМОНом происходит во многих городах Беларуси - в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Борисове, Лиде, Пинске и других. Во многих местах силовики применяют гранаты и резиновые пули.

Понедельник - второй день протестов в Минске после воскресных выборов, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко. Накануне в ходе столкновлений протестующих с силовиками было ранено не менее 50 человек, задержано около 3 тысяч.