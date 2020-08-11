Чему должен учиться предприниматель во время пандемии?

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным направлениям. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook предприниматели и руководители международных и казахстанских компаний расскажут о том, чему должен учиться современный предприниматель во время кризиса.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, придал еще большее значение такому понятию, как «неопределенность будущего», которое становилось реальностью в результате четвертой индустриальной революции, когда развитие технологий быстро меняло условия для бизнеса в целом. Однако, сегодня изменения стали происходить еще быстрее и уже приобрели другой характер, становясь следствием более сложной совокупности факторов. Как никогда в новой действительности, способность быстро учиться и адаптироваться под условия бесконечной неопределенности играет решающую роль в ведении и сохранении устойчивости бизнеса.

В предстоящий четверг, 13 августа, в 11:00 обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко поговорит с управляющим партнером KPMG в Казахстане и Центральной Азии Сакеном Жумашевым и CEO Chocofamily Рамилем Мухоряповым о том, чему и как должен учиться современный предприниматель во время пандемии, какими навыками овладеть, как меняться и адаптироваться к текущим изменениям?

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.