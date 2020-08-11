Министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус сообщил, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве", - написал он в Твиттере.

Позднее доверенное лицо Тихановской, лидер Беларуской христанско-демократической партии Ольга Ковалькова заявила, что кандидат в президенты была вывезена из страны властями.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - сказала Ковалькова порталу TUT.by.

Накануне поздно вечером с Тихановской в течение нескольких часов не было связи - ее телефон работал, но она не отвечала на звонки. Позднее ее штаб сообщил, что им удалось связаться с кандидатом и "с ней все в порядке".

Светлана Тихановская была ключевым соперником действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. По их итогам Лукашенко был объявлен победителем, хотя доступные протоколы с избирательных участков свидетельствуют о победе на выборах Тихановской. Сама кандидат накануне отказалась признавать итоги выборов и заявила, что она одержала победу на них.

В Минске и других городах Беларуси два дня подряд не стихают протесты и ожесточенные столкновения протестующих с силовиками.