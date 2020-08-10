По предварительным данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей
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Лукашенко объявлен победителем выборов в Беларуси
Фото ТАСС

Центральная избирательная комиссия Беларуси утром в понедельник огласила предварительные итоги президентских выборов. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов избирателей, его основная соперница Светлана Тихановская - 9,9%.

Анна Конопацкая получила 1,68% голосов, Сергей Черечень - 1,13%, Андрей Дмитриев - 1,04%. Против всех проголосовало 6,02% избирателей.

Явка на выборах составила 84,23%, причем половина избирателей проголосовала досрочно.

Данные ЦИК совпадают с результатами экзитпола, проведенного прогосударственным Белорусским республиканским союзом молодежи. Независимые экзитполы внутри страны не проводились. Неофициальный экзитпол, проведенный волонтерами за пределами Беларуси, у посольств страны, свидетельствует об уверенной победе на выборах Светланы Тихановской. Сотни фотографий протоколов с избирательных участков, опубликованные минувшей ночью, также отдают победу сопернице Лукашенко.

Накануне оглашение данных официальных экзитполов привело к масштабным протестами по всей Беларуси. Акции протеста ожидаются и в понедельник.

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