Соратники Тихановской уверены, что видеообращения были записаны ею под давлением

Соратники кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской убеждены, что два видеообращения, которые были выложены во вторник, были записаны ею под давлением. Как минимум, одно из них, вероятно, записано в кабинете главы ЦИК страны Лидии Ермошиной.

Соратница Тихановской Мария Колесникова рассказала порталу TUT.by, что кандидат в президенты находилась в кабинете Ермошиной продолжительное время.

"И все три часа Светлана находилась в кабинете одна с двумя высокопоставленными чиновниками, представителями силовых структур. Я все это время находилась с коллегами на проходной. Спустя час после начала переговоров, мы видели, как приходили люди, с большими черными сумками, похожими на сумки для видеооборудования. На ремнях сумок было название фирм, занимающимися видеооборудованием. Результатом этого, как вы знаете, было видеообращение, которое недавно вышло. Все это время Светлана находилась наедине с этими двумя чиновниками, она была без связи со своим адвокатом. Спустя три часа Максим Знак вышел один, он сказал, что видел ее, выходящей из другого кабинета, она сказала ему, что выйдет через другой выход из ЦИК", - сказала Колесникова.

Вероника Цепкало, другая соратница Тихановской, так же покинувшая Беларусь, сказала радио Свобода, что не сомневается, что угрозы в адрес Тихановской были озвучены, что показывают оба видео. Она просит не осуждать соратницу за ее решение:

"Светлана проделала огромный путь. И она много чего сделала для нашей страны, для свободы нашей страны. Она сильная женщина, я ею восхищаюсь, и то, что она сделала за последние три месяца, – не каждый бы на это осмелился и был бы в состоянии это сделать. Но вы поймите: когда речь идет о детях – у нас в стране используются самые грязные, самые мерзкие способы. Лукашенко использует все, что только возможно, чтобы оказать на вас давление, включая детей, – подчеркнула Цепкало. – Это давление точно так же оказывалось на меня, тоже посредством моих детей. И это самое страшное: когда они начинают спекулировать жизнями и здоровьем твоих детей, начинают угрожать тебе, что они заберут у тебя детей".

Издание Meduza, изучив второе обращение Тихановской, которое было днем опубликовано провластным телеграм-каналом, также приходит к выводу, что оно было записано в кабинете Ермошиной, а позднее подверглось редактуре.

О давлении на Тихановскую заявил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который первым этим утром сообщил, что кандидат в президенты Беларуси прибыла в его страну.

По словам Линкявичюса, Тихановская провела в белорусской Центральной избирательной комиссии несколько часов, на нее оказывали давление. «У нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», — добавил министр. По его словам, белорусские официальные лица не помогали в ее отъезде и не препятствовали ему, пишет Новая газета Балтия.

Светлана Тихановская была ключевым соперником действующего президента Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. По их итогам Лукашенко был объявлен победителем, хотя доступные протоколы с избирательных участков свидетельствуют о победе на выборах Тихановской. Сама кандидат накануне отказалась признавать итоги выборов и заявила, что она одержала победу на них.

В Минске и других городах Беларуси два дня подряд не стихают протесты и ожесточенные столкновения протестующих с силовиками.