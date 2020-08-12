Объем пассажирских перевозок снизился почти вдвое из-за пандемии – КТЖ

Председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Сауат Мынбаев на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил о сокращении объема пассажирских перевозок из-за пандемии почти в 2 раза.

«Руководитель АО «НК «ҚТЖ» рассказал о влиянии пандемии на пассажирские перевозки. По его данным, объем пассажироперевозок снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это компания продолжает работу по внедрению новых стандартов обслуживания пассажиров и обновлению парка пассажирских вагонов», - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

Также Мынбаев рассказал Токаеву об итогах деятельности КТЖ за первое полугодие 2020 года: объем грузооборота увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заметно вырос объем перевозок между Казахстаном и КНР. В этой связи принимаются меры по увеличению пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.