Объем пассажирских перевозок снизился почти вдвое из-за пандемии – КТЖ

Вместе с тем заметно вырос объем перевозок между Казахстаном и КНР
Председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Сауат Мынбаев на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым сообщил о сокращении объема пассажирских перевозок из-за пандемии почти в 2 раза.
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