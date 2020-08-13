Пятый день протестов в Беларуси: тысячи людей в цепях солидарности и бастующие предприятия

С раннего утра четверга по всей Беларуси сначала сотни, а потом и тысячи людей выстраиваются в цепи солидарности, в них, как и вчера, в основном женщины. Одновременно по всей стране на забастовку встают государственные предприятия, передает Еврорадио .

Первые живые цепочки на улицах Минска выстроились уже в 8 утра и к середине дня цепи солидарности стоят по всем районам города, а водители автомобилей беспрестанно гудят, выражая таким образом свою солидарность.

Мирные акции протеста, как и накануне, охватили практически все города Беларуси.

В Минске протестующие периодически проходят шествием по разным улицам к центру города, в колоннах – сотни людей, преимущественно – женщины. На них белая одежда, а в руках цветы – это символы протеста в Беларуси.

С утра цепи солидарности выстроили также медики, позднее – работники государственной филармонии, в руках они держали плакат «У нас украли голоса» и пели опальную в стране молитву «Великий Боже».

Одновременно в Минске, Гродно, Жодино и других городах остановились на забастовку несколько предприятий. Известно, что бастует, как минимум, часть сотрудников БелАЗа – одного из крупнейших предприятий Беларуси.

Рабочие выдвигают требования руководителям предприятий и исполнительной власти: прекратить насилие в отношении протестующих, освободить всех политзаключенных и провести честные выборы.