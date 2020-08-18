В Алматы ограничат количество реализуемых абонементов на платные парковки

В работу платных парковок Алматы с 1 сентября будут внесены изменения, передает «Казинформ» . В частности, будет ограничено количество реализуемых абонементов.

Как объяснили в компании Almaty Parking, сейчас главная проблема – это острый дефицит парковочных мест. Ежедневно на 10 тыс. парковочных мест в центре города претендуют до 80 тыс. автомобилей.

«Поэтому мы вынуждены реагировать на проблему – ограничить количество реализуемых абонементов и резидентских разрешений. Почему именно эти категории? Ответ прост: они оставляют свои автомобили на целый день, больше всего влияя на загруженность парковок», - отметили в компании.

По информации Almaty Parking, с 1 сентября будет приостановлена реализация услуги «Абонемент на все зоны, 24 часа» и установлен порог на количество реализуемых абонементов на одну зону в размере 10% от общего числа парковочных мест для каждого участка, при этом жильцы остаются в приоритете.

«Порог на количество выдаваемых резидентских разрешений будет выше, чем у абонементов – это 20% от общего числа парковок для каждой зоны. Количество реализуемых абонементов и резидентских разрешений будет корректироваться, исходя из главной задачи – минимум 10% от всех парковочных мест должны быть свободны в любое время. Текущие резидентские разрешения и абонементы будут продолжать свое действие до окончания срока», - добавили отметили в Almaty Parking.

Компания будет проводить постоянный мониторинг трафика после ввода ограничений и отслеживать работу парковок для дальнейшей оптимизации системы.