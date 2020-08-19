Токаев поручил правительству разработать дорожную карту по борьбе с коррупцией

Президент подчеркнул, что люди итак в повседневной жизни сталкиваются с коррупцией и «не верят в справедливость», не говоря уже про нынешний период пандемии. Он привел в пример сотрудников акимата Жетысуского района Алматы, которые «регулярно брали взятки за пропуск граждан через блокпост». При этом Токаев считает, что «это происходило везде».

«В то время как наши граждане сталкиваются с внутренней коррупцией, работа, которую мы с вами делаем, будет неэффективной. Нужно добиться массового отвращения к коррупции в обществе. Антикоррупционное агентство вместе с правительством должно разработать дорожную карту по борьбе с внутренней коррупцией», - поручил президент.

Токаев добавил, что необходимо еще больше усилить борьбу с коррупцией во время пандемии и снижения доходов граждан.

«Выделенные средства нужно расходовать эффективно. Это значит, что каждый тенге нужно потратить по прямому назначению. Особенно в нынешней ситуации мы видим, как общество реагирует на трату денег на бесполезные и ненужные действия. Поэтому очень важно обращать внимание на такие вопросы заранее», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он считает, что без общественности госорганам в вопросе борьбы с коррупцией не обойтись. Поэтому он поручил усилить общественный контроль.

«Как бы ни старались госорганы, без поддержки общества успеха им не добиться. У граждан должна сформироваться идеология добропорядочности. Сейчас в этом направлении проводится большая работа. Лига академической честности, волонтерские клубы антикоррупционной направленности, киоски честности и кассы самообслуживания – информация о таких проектах должна широко освещаться. Одновременно должно идти усиление общественного контроля по всему фронту противодействия коррупции», - заявил Токаев, подчеркнув, что гражданское общество готово помогать госорганам.

Президент уверен, что, если установить диалог с гражданами, можно выявить проблемные области, где процветает коррупция.

«Люди до сих пор жалуются на коррупцию в университетах, колледжах и даже школах. Предприниматели считают, что земельный комитет, пожарная служба, налоговые и таможенные органы коррумпированы. Общественность также обеспокоена качеством дорог. Комиссия по борьбе с коррупцией также проинформировала меня, что серьезные проблемы существуют в водном секторе. Вот где должен работать механизм общественного контроля», - перечислил президент, отметив, что и неправительственные организации также необходимо вовлекать в это.