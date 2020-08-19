Ускорить цифровизацию госуслуг поручил Токаев

«Особое внимание нужно уделить вопросу дальнейшей интеграции баз данных. У нас до сих пор не изжита практика, когда в ответ на претензии одного ведомства приходится нести справку из другого госоргана. Такие анахронизмы и должна устранять цифровизация», - сказал Токаев в среду в ходе совещания по вопросам борьбы с коррупцией.

Как отметил глава государства, интерактивная карта открытых бюджетов обеспечила общедоступность информации о расходовании более 7 трлн тенге бюджетных денег за 2019 – 2020 годы. А внедрение системы «Сергек» показало, какую выгоду государству могут принести передовые технологии в части фиксации нарушений.

«Заодно он лишил коррупционных доходов нечистых на руку дорожных полицейских», - подчеркнул президент, отметив, что всем государственным органам, в первую очередь акиматам, нужно взять этот опыт на вооружение.

«Подобные цифровые решения исключают человеческий фактор и устраняют условия, способствующие коррупции», - резюмировал Токаев.