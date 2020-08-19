Ускорить цифровизацию госуслуг поручил Токаев

Он заявил, что «Сергек» лишил коррупционных доходов полицейских
Тамара Вааль, Vласть
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству заняться ускоренной цифровизацией государственных услуг и взять на вооружение опыт системы «Сергек».
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