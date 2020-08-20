Он находится в реанимации без сознания
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В Омске госпитализировали Алексея Навального с сильным отравлением
ФОТО РИА НОВОСТИ

Алексей Навальный госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета в Омске, которым он возвращался в Москву из Томска, сообщает «Медиазона».

Как сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш, Навальному стало плохо во время полета.

«Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», - написала она.

«Медиазоне» Ярмыш сообщила, что до взлета никаких симптомов у Навального не было.

Ярмыш предполагает, что Навального могли отравить.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», - написала пресс-секретарь в Twitter.

Позднее Ярмыш сообщила, что Навального подключили к аппарату ИВЛ, а в больницу вызвали полицию.

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