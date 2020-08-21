Немецкие врачи уверены в том, что политик транспортабелен
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Омские врачи разрешили перевезти Навального в немецкую клинику
Фото АР

Омские врачи разрешили перевезти впавшего в кому политика Алексея Навального в немецкую клинику, сообщает Новая газета со ссылкой на омское издание «Город55»

«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калинченко.

Он также сообщил, что медики окончательно исключили отравление: по его словам, в крови и других биологических материалах Навального следов ядовитого вещества, о котором ранее сообщали правоохранители, не было обнаружено.

«Врачи санавиации из Германии провели с нами консилиум. Они полностью остались удовлетворены всем лечением. Согласились с нашим диагнозом. Бригада посчитала что пациент транспортабелен. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым», — отметил он, добавив, что сейчас мозг политика находится в стабильном состоянии.
Омские врачи долгое время отказывались давать разрешение на транспортировку политика в Германию из-за его нестабильного состояния. Накануне Навальный впал в кому и сейчас находится на искусственной вентиляции легких.
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