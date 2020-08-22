Железнодорожное сообщение между столицей и Алматы возобновят с 25 августа

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о возобновлении курсирования пассажирских поездов из столицы в Алматы.

Как указывается в сообщении на сайте КТЖ, возобновляется движение пассажирского поезда № 4/3 «Нур-Султан – Нурлы жол – Алматы-2» с отправлением из столицы 25, 27, 29 августа и 1, 3, 5, 7, 9, 11 сентября, с прибытием/отправлением из Алматы 26, 28, 30 августа и 2, 4, 6, 8, 10, 12 сентября, с прибытием обратно в столицу 27, 29, 31 августа и 3, 5, 7, 9, 11, 13 сентября.

Также назначены дополнительные рейсы пассажирского поезда № 68/67 «Нур-Султан – Нурлы жол – Оскемен-1» с отправлением из столицы 26, 30 августа и 3, 7, 11 сентября, прибытием/отправлением из Усть-каменогорска 27, 31 августа и 4, 8, 12 сентября, с прибытием обратно в столицу 28 августа и 1, 5, 9, 13 сентября.

Национальный перевозчик призвал пассажиров заранее планировать свои поездки и оформлять проездные документы онлайн, в том числе через официальный сайт КТЖ.