Несколько активистов задержаны полицией в Алматы, сообщают их соратники

Около департамента полиции Алматы в субботу днем собралось около 40 человек, которые требуют предоставить им информацию об их соратниках, задержанных этим утром.

«Мы находимся у департамента полиции. Задержали людей с утра. Разбросали [их] и не говорят, кто куда забрал. У департамента полиции собралось сейчас около сорока человек. Пока к нам никто не выходил, официальных разъяснений не дают», - сказал Vласти находящийся у департамента полиции очевидец Ринат Смагулов.

По его словам, «с утра к активистам приехали с обысками, с непонятными постановлениями, которые не давали сфотографировать, сказали, что заберут на 3 часа».

«То есть если их в 11 вывезли из дома, то их до сих пор нет еще», - сказал Смагулов.

Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила Vласти, что находится в отпуске, но «будет узнавать» о задержанных.