Тимошенко в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Лидер украинской партии «Батькивщина», депутат Верховной рады страны Юлия Тимошенко, которая инфицирована коронавирусом, находится в больнице в тяжелом состоянии, ей назначили интенсивный курс терапии, пишет Громадске .

Как сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, «состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19».

Кроме этого, по информации «РБК-Украина», Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Источник во фракции «Слуга народа» подтвердил hromadske эту информацию, а в окружении Тимошенко отказались комментировать эти сообщения, не подтвердив и не опровергнув информацию о подключении к ИВЛ.

О заражении Тимошенко стало известно 23 августа, где и когда она заболела, представители депутата не сообщают.

Юлии Тимошенко 59 лет, она была премьер-министром Украины, депутатом семи созывов Верховной рады, трижды участвовала в президентских выборах.