ЦИК зарегистрировал новых депутатов сената

«В соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия в порядке, установленном Конституционным законом, производит регистрацию избранных депутатов Парламента. Центризбирком вручает каждому депутату удостоверение и нагрудный знак установленного ею образца», - сказал в пятницу в ходе заседания член Центризбиркома Серик Сыдыков.

Напомним, выборы в сенат парламента состоялись в Казахстане 12 августа. Из 17 выбранных депутатов – 5 женщин и 12 мужчин. Средний возраст – 55,5 лет. Избраны 4 действующих депутата сената парламента из Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и города Шымкент, 2 заместителя акима – Жамбылской и Костанайской областей, 3 акима района из Актюбинской, Восточно-Казахстанской областей и города Алматы, секретарь маслихата Аламтинской области, председатель ревизионной комиссии Акмолинской области, 2 руководителя высших учебных заведения Павлодарской области и столицы, сотрудник аппарата политической партии Кызылординской области, 3 представителя частного бизнеса из Атырауской, Западного-Казахстанской и Мангистауской областей.

С полным списком новых сенаторов можно ознакомиться здесь.