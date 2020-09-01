Агентство по стратегическому планированию и реформам создадут в Казахстане

В Казахстане создадут агентство по стратегическому планированию и реформам, решения которого не будут оспариваться. Такое поручение дал во вторник в ходе своего послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления работает на максимальных оборотах. Решение оперативных задач отнимает время и ресурсы. Но ни в коем случае нельзя выпускать из вида дальний горизонт. Поэтому мной принято решение создать агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту», - сказал Токаев.

Он напомнил, что подобный орган ранее существовал и «успешно выполнял» возложенные на него задачи. Поэтому агентство вновь станет центральным звеном всей системы государственного планирования.

«Разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными и самое главное, обязательными к исполнению всеми госорганами. Создается высший президентский совет по реформам, решения которого станут окончательными. Для большей эффективности оценки быстроменяющейся ситуации в состав агентства переводится комитет по статистике», - сказал глава государства.

Президент констатировал, что в системе государственного планирования главным планировщиком, исполнителем и оценщиком выступает госаппарат. Вот только система госпланирования должна обеспечить мобилизацию всех человеческих ресурсов, вовлечь частный сектор и общество в качестве полноценных партнеров на всех этапах - планирования, исполнения, оценки.

«Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве цели следует определить главенство результата над процессом», - добавил Токаев.