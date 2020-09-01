Прокуратура должна защитить предпринимателей от чиновников
Новую нормативно-правовую базу деятельности МСБ разработают в Казахстане
Фото Марии Гордеевой

Тамара Вааль, Vласть

Регуляторная система по развитию бизнес-климата остается громоздкой, поэтому в течение года правительство должно разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса. Такое поручение дал во вторник в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Эта сфера (бизнес-климат - V) нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной. Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены. Госрегулирование может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологии», - сказал Токаев.

По его убеждению, законодательно и на практике следует зафиксировать «преобладание сущности над формой», а здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами. Президент отметил, что трехлетний мораторий на проверки «предоставляет хорошую возможность» внедрить такое регулирование с чистого листа. И начать следует с наиболее коррупциогенных сфер – архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и других.

«Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу в деятельности МСБ. Любое незаконное вмешательство госструктур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов, должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства. Предприниматели, в случае неправомерного нажима на них (со стороны - V) чиновников, должны смело обращаться в органы прокуратуры», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, Токаев обратил внимание правительства и к среднему бизнеса, которые должны быть ориентированы не только на внутренний, но и на внешние рынки.

«Следует усилить их экспортную поддержку. Поручаю правительству запустить программы экспортной акселерации, направленные на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить сырьевую поддержку от идеи до результата. Главным результатом работы по развитию МСБ должно стать увеличение к 2025 году его доли в валовом внутреннем продукте до 35%, а число занятых до 4 млн человек», - заключил президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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