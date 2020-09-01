Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи и составить прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений на ближайшие 10 лет.

«Правительству предстоит кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отделенных регионов, чтобы создать эффективное сельское здравоохранение в течение трех лет. Понадобится обеспечить все сельские населенные пункты фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями», - сказал Токаев в ходе послания народу Казахстана во вторник.

Кроме этого, он поручил правительству составить долгосрочный, «может быть, на десять лет», прогноз обеспечения кадрами медицинских учреждений.

«Пандемия остро поставила вопрос о подготовке докторов редких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов», - подчеркнул глава государства.

Токаев полагает, что «меры по дальнейшему развитию национального здравоохранения позволят полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации на 50%, обновить коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет».