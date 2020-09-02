Власти Алматы обещают, что к 20 сентября теплосети будут готовы к отопительному сезону на 100%

100% готовность тепловых сетей Алматы к отопительному сезону будет обеспечена до 20 сентября, сообщил в ходе онлайн-брифинга глава управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев.

«С мая месяца начали испытания на обратном водоводе и выявили 353 повреждения, все устранены. С августа начали испытывать подающие водоводы, тепловоды, где выявлено 270 повреждений, из них 260 мы устранили. До 20 сентября все эти испытания завершим, и тепловые сети будут подготовлены к отопительному сезону», - цитирует Масабаева пресс-служба акимата.

Кроме того, руководитель управления сообщил о 100% готовности к отопительному сезону автономных котельных объектов образования и здравоохранения.

В целом, по данным акимата, подготовка городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону ведется согласно графику. По состоянию на 2 сентября общая готовность энергокомплекса к отопительному сезону составляет 88%. Объекты образования готовы к отопительному сезону на 97%, объекты здравоохранения – на 82%, многоквартирные жилые дома – на 92%.

Расходы на ремонтные работы всего энергокомплекса города составляют порядка 22 млрд тенге.

