Правительство Германии заявило, что специалисты Бундесвера нашли следы отравления боевым веществом из группы «Новичок» в анализах Алексея Навального, сообщает "Новая газета" .

«По заданию университетской клиники Шарите в Берлине лаборатория Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ — прим.) провела токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Так специалисты однозначно обнаружили следы применения нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок», - говорится в заявлении правительства Германии, обнародованном в среду.

«То, что Алексей Навальный стал в России жертвой атаки химическими боевыми веществами, — шокирующее событие. Федеральное правительство Германии осуждает это нападение самым строгим образом. Российское правительство должно немедленно объясниться в связи с происшествием», - отметило правительство Германии.

Вскоре после публикации заявления российское госагентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что российские криминалисты не обнаружили в крови и на одежде политика следов яда.

"По результатам нескольких проведенных в рамках доследственной проверки экспертиз никаких ядовитых, отравляющих, сильнодействующих веществ в организме и вещах Навального не обнаружено", - сказал источник госагентства. Он добавил, что Навальному был поставлен основной диагноз - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит.

Алексей Навальный был госпитализирован в больницу 20 августа. Во время полета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. В больнице скорой медицинской помощи №1 Навальный был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он впал в кому. Соратники Навального уверены, что он был отравлен, российские врачи версию отравления исключали.

Навального разрешили транспортировать на лечение в Германию 22 августа.