К зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся Анкара и Стамбул
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Минздрав Турции сообщил о втором пике первой волны распространения коронавируса в стране
ФОТО XINHUA

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции, пишет РБК. По его словам, рост заболеваемости в том числе связан с несоблюдением отдыхающими профилактических мер.

«Мы переживаем второй пик первой волны. <...> Количество наших пациентов и количество жизней, которые мы теряем, увеличивается как в нашей стране, так и в мире», - сказал Коджа.

По словам министра, за последние сутки в Турции были выявлены 1 596 новых зараженных, скончались 45 человек. Всего в стране, по данным Минздрава, заразились 273 301 человек.

Фахреттин Коджа ообщил, что к зонам с повышенным риском распространения заболевания относятся города Анкара, Стамбул, Измир и Бурса. При этом Анкара стала одним из регионов, где за последние дни зафиксировали наибольший прирост заболевших.

Глава Минздрава заверил, что власти контролируют ситуацию, несмотря на увеличение нагрузки на медучреждения.

«Нельзя сказать, что эпидемия вышла из-под контроля. Но если не проявить внимания к мерам безопасности, результат может быть другим», - заявил он.

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