Суд Алматы приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по делу Альнура Ильяшева

Адвокат Таир Назханов начал с того, что напомнил судье о консультативном заключении фонда Джорджа и Амаль Клуни «Clooney foundation for justice», которое он отправил в суд 6 сентября. По словам Назханова, всемирно известный фонд пришел к выводу, что суд первой инстанции нарушил права Ильяшева.

«Данная правозащитная организация пришла к выводу, что суд над Ильяшевым нарушил обязательства Казахстана по международному пакту о гражданских и политических правах. Данная правозащитная организация считает, что Казахстан нарушил право Ильяшева на справедливое судебное разбирательство, попрали его право на защиту, лишило его возможности выступать в свою защиту, поскольку из-за технических неполадок он и его адвокаты не слышали участников судебного разбирательства, не могли принимать в нем участие. Также он был лишен права на конфиденциальное общение с адвокатом. Нарушено было право на вызов и допрос свидетелей. Также эта правозащитная организация считает, что Казахстан нарушил право Ильяшева на свободу выражения мнения, осудили его по статье 274 Уголовного кодекса за вполне законное выражение мнения без каких-либо доказательств того, что это мнение представляло угрозу общественному порядку, не говоря о том, что судебное преследование Ильяшева не было необходимым соразмерным ответом на предполагаемую угрозу. Детальное обоснование этого мнение приводится в прилагаемом заключении», - сказал адвокат Назханов.

Суд приобщил это заключение к делу.

Также Назханов просил истребовать наличие лицензии у эксперта Акбаровой, делавшей экспертизу по делу Ильяшева.

«Также просим дополнительно ее допросить, так как она была допрошена до оглашения своего экспертного заключения. Защита не смогла ее полноценно допросить (во время суда первой инстанции – V), поскольку, с ее слов, у нее села батарейка. А на следующий день она сообщила суду, что заболела. При этом каких-либо медицинских документов не предоставила. Вместе с тем у защиты очень много вопросов к ней, на которые защита не получила, естественно, ответа в виду ее отсутствия», - подчеркнул Назханов.

Суд отказался от допроса Акбаровой.

Также стороне защиты отказали в признании партии «Нур Отан», о которой шла речь в постах Ильяшева, потерпевшей стороной, потому что партия не заявляла соответствующего ходатайства.

Другой адвокат Ильяшева, Виталий Воронов, заметил, что суд первой инстанции «продемонстрировал явное стремление встать на сторону обвинения».

«Об обвинительном уклоне свидетельствует приведенное в приговоре следующее утверждение суда первой инстанции: «Так, под постом «Гора родила мышь» оставлено 82 комментария негативного характера, а под постом «Партия жуликов и воров» 134 комментария негативного характера». Это суд указал в обжалованном приговоре. Таким образом суд первой инстанции самостоятельно, с целью создания дополнительных доказательств виновности подсудимого произвел подобный подсчет, что является абсолютно недопустимым и говорит об отсутствии беспристрастности у суда первой инстанции», - сказал Воронов.

Адвокат Нурлан Рахманов ходатайствовал, чтобы суд прослушал аудиозапись, сделанную адвокатом в следственном суде, который отправил Ильяшева под арест на время суда первой инстанции.

«Аудиозапись выполнена мной в следственном суде при разрешении ходатайства о мере пресечения. Имеется высказывание следственного судьи, что все материалы, представленные органом уголовного преследования, где судья утверждает, что это гражданское дело. Оно противоречит тому, что изложено в постановлении», - заявил Рахманов.

Суд отказался удовлетворить это ходатайство, но согласился допросить тех свидетелей защиты, которых не стали допрашивать в суде первой инстанции.

Ильяшев заявил, что был уверен в отказе суда удовлетворить это ходатайство, и поэтому «сейчас никто не готов выступить». Суд предложил перерыв, чтобы Ильяшев вызвал свидетелей.

После перерыва допросили правозащитника Галыма Агелеуова, который, отвечая на вопросы сторон процесса и судьи Бектемировой, заметил, что не увидел в постах Ильяшева ни угрозы общественной безопасности, ни лжи. Он также подчеркнул, что высказывать свое мнение – это конституционное право граждан.

«По Конституции и международным договорам каждый человек имеет право на высказывание своего мнения, иметь свои убеждения, отстаивать их публично. Это его личное мнение», - прокомментировал Агелеуов посты Ильяшева.

Следующее заседание суда состоится в четверг, 10 сентября.

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