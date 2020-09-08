Air Astana возобновляет регулярные рейсы в Ташкент

С 11 сентября Air Astana возобновляет полеты из Алматы в Ташкент. Однако по прилету в Узбекистан необходимо провести две недели на самоизоляции, сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

«Прямые рейсы «Эйр Астаны» из Алматы в Ташкент возобновляются с пятницы, 11 сентября, и будут затем выполняться один раз в неделю по четвергам. Все пассажиры, прибывающие в Узбекистан, должны иметь справку ПЦР-теста на английском или русском языке с отрицательным результатом, полученную не более чем за 72 часа до вылета. По прилете обязательна 14-дневная самоизоляция дома или в гостинице за свой счет», - сообщили в Air Astana.

Пассажиры, прибывающие из Узбекистана, должны будут сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прилета или пройти 14-дневный домашний карантин. При этом если справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент въезда в республику имеется, проходить его повторно в Казахстане не нужно.

Что же касается въезда на территорию Казахстана в период карантинных ограничений, то иностранцы должны быть гражданами той страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, следовать из данной страны прямым рейсом, либо иметь разрешение на въезд согласно решению межведомственной комиссии Республики Казахстан.