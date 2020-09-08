Авиасообщение возобновится с 11 сентября
Air Astana возобновляет регулярные рейсы в Ташкент
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

С 11 сентября Air Astana возобновляет полеты из Алматы в Ташкент. Однако по прилету в Узбекистан необходимо провести две недели на самоизоляции, сообщили во вторник в пресс-службе авиакомпании.

«Прямые рейсы «Эйр Астаны» из Алматы в Ташкент возобновляются с пятницы, 11 сентября, и будут затем выполняться один раз в неделю по четвергам. Все пассажиры, прибывающие в Узбекистан, должны иметь справку ПЦР-теста на английском или русском языке с отрицательным результатом, полученную не более чем за 72 часа до вылета. По прилете обязательна 14-дневная самоизоляция дома или в гостинице за свой счет», - сообщили в Air Astana.

Пассажиры, прибывающие из Узбекистана, должны будут сдать ПЦР-тест в течение 48 часов после прилета или пройти 14-дневный домашний карантин. При этом если справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент въезда в республику имеется, проходить его повторно в Казахстане не нужно.

Что же касается въезда на территорию Казахстана в период карантинных ограничений, то иностранцы должны быть гражданами той страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, следовать из данной страны прямым рейсом, либо иметь разрешение на въезд согласно решению межведомственной комиссии Республики Казахстан.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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