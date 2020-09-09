Свыше 620 казахстанцев изъявили желание участвовать в клинических испытаниях отечественной вакцины от коронавируса

Принять участие в клинических испытаниях казахстанской вакцины «QazCovid-in» против коронавирусной инфекции изъявили желание 627 человек, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета науки МОН РК.

«Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК (НИИПББ) продолжает набор добровольцев на участие в клинических испытаниях казахстанской вакцины от коронавируса. Прием документов завершится 10 сентября этого года. На сегодня 627 человек изъявили желание испытать на себе действие разработанной нами вакцины», - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, для первой фазы испытаний будут отобраны 44 человека, для второй – уже 240.

21 августа министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщал, что Казахстан завершил доклинические испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции, и первые результаты показывают «взрывной рост антител» у разработчиков-добровольцев.

«Порядка 25 дней назад наши коллеги, разработчики этой вакцины, добровольно вакцинировались. И мы сегодня видим: и по иммуноглобулину М и по иммуноглобулину G взрывной рост антител. И мы видим также по результатам доклинических испытаний безопасность», - говорил министр, отмечая, что предварительные результаты по разработке вакцины «очень хорошие».

В сентябре ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19 (I фаза). В середине октября планируется выход на II фазу клинических испытаний на 240 добровольцах, она завершится в декабре. При этом с учетом мирового опыта (Китай, США, Россия) и необходимость обеспечения населения вакциной предусматривается сокращение количества фаз клинических испытаний с IV до II. В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины Казахстан будет готов производить ее на базе завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПББ. Проектная мощность завода – до 60 млн доз в год, завершение строительства – декабрь.