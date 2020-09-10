Минздрав предлагает сохранить дистанционное обучение в школах в первой четверти

Министерство здравоохранения предлагает сохранить формат дистанционного обучения в школах в первой четверти, чтобы удержать те темпы снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, которые есть в целом по стране. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«Для предотвращения возможной второй волны коронавирусной инфекции мы сохранили часть ограничительных мер, в том числе, сохранили формат дистанционного обучения в школах всех форм собственности с 1 сентября. Эта мера является вынужденной, и сейчас мы прорабатываем возможные вопросы послабления, но это будет делаться поэтапно», - сказал Цой.

Он объяснил сохранение онлайн-режима обучения для организаций образования несколькими причинами.

«Первое. Несмотря на разобщение организованных коллективов и режима карантина с марта, в Казахстане зарегистрировано 2 418 случаев коронавирусной инфекции среди детей, из них 98% выздоровели, 34 получают лечение. То есть форирование организованных закрытых коллективов создает высокий риск передачи инфекции. Второе. Согласно информации ВОЗ, дети до 12 лет менее интенсивно, но все же передают инфекцию коронавируса. А в возрасте 12 лет и старше играют активную роль в передаче КВИ, могут быть источником инфекции для домашних лиц, лиц группы риска. И это могут быть лица с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет», - рассказал Цой.

Кроме этого, несмотря на установленные требования к школам для очного обучения (бесконтактная термометрия, наполняемость классов, социальная дистанция, масочный режим, регулирование потоков, ограничение движения детей внутри школы), обеспечить их полное соблюдение – «задача достаточно сложная», особенно это касается младших классов, так как детей «достаточно сложно удержать на одном месте в течение длительного времени», а «концентрация большого количества детей в закрытых помещениях при несоблюдении установленных требований режима карантина имеет критический уровень риска, создающий угрозу распространения заболевания».

«Риск передачи инфекции возрастает в разы, нежели в любом другом взрослом коллективе, - подчеркнул глава Минздрава. – При регистрации случаев заболевания в организациях образования число близких контактных также увеличится в разы. К примеру, если заболеет один ученик в классе, то весь класс и преподаватель уходит на 14-дневный карантин только по школе, а еще есть контакты по семье. А если будет установлено, что заболевший контактировал еще с кем-то вне класса, то, соответственно, карантин будет наложен и на этих лиц. Таким образом, даже при регистрации одного случая, высокий риск ухода на карантин классами и даже школами».

Цой привел в пример опыт других стран, который «демонстрирует рост заболеваемости в организованных коллективах при очном обучении». Но в нашей стране, по его словам, пока еще рано говорить о стабильной эпидемиологической ситуации в школах, так как еще не прошел инкубационный период, «чтобы дать оценку ситуации в дежурных классах и школах, численностью до 180 человек».

«Не следует забывать и про ежегодный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. До 70% заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрируется среди детей до 14 лет. И дети, перенесшие ОРВИ и грипп в силу снижения иммунитета, наиболее подвержены риску заражения КВИ. Для примера: если гриппом заболевает один член семьи, то, как правило, учитывая высокую заразность заболевания, все члены семьи также могут заболеть. Представляете, если на это наложится коронавирусная инфекция, какой эффект мы можем получить?», - сказал министр.

Помимо этого, отметил Цой, при первом карантине у нас есть негативный опыт, когда открывали дежурные группы в детских дошкольных учреждениях, а потом они закрывались в связи с регистрацией там КВИ.

«То есть для нас сейчас очень важный момент – удержать те темпы снижения, которые у нас есть в целом по стране, не допустить заболеваемости среди наших детей. И основной приоритет – это здоровье наших деток и благополучие в семьях. Поэтому данная мера временная. И сейчас мы когда начинаем вакцинацию с 15 сентября по 15 октября, тем самым мы защитим уязвимые слои населения и детское население, особенно часто болеющих детей, от гриппа, гриппозной инфекции. Для нас это очень важно, поэтому первую четверть мы предлагаем сохранить в этом формате (обучение в дистанционном формате – V). В дальнейшем, когда мы изучим, насколько у нас идет, какая у нас идет заболеваемость в наших организованных коллективах, мы вынесем данный вопрос на межведомственную комиссию и будем дополнительно рассматривать», - заключил глава Минздрава.