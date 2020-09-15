Он будет внесен в правительство до конца октября
Законопроект «О промышленной политике» разработают в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно разработать проект закона «О промышленной политике» и внести его в правительство до конца октября. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«Главой государства поручено до конца года закон «О промышленной политике». Поручаю министерству индустрии и инфраструктурного развития до конца октября разработать проект концепции закона и внести в правительство», - сказал Мамин.

Он подчеркнул, что при разработке законопроекта важно определить стратегические приоритеты, ключевые индикаторы, а также расширение мер поддержки новых секторов промышленности.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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