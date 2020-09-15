Законопроект «О промышленной политике» разработают в Казахстане

Он будет внесен в правительство до конца октября
Тамара Вааль, Vласть
Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно разработать проект закона «О промышленной политике» и внести его в правительство до конца октября. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.
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