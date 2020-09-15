«Нур Отан» предлагает не облагать подоходным налогом изъятые из ЕНПФ накопления

Член фракции партии «Нур Отан» в мажилисе Артур Платонов предложил отменить обложение индивидуальным подоходным налогом средств, которые казахстанцы будут забирать из ЕНПФ на личные нужды, сообщает пресс-служба партии.

Здесь отметили, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поставил задачу, чтобы уже в 2021 году более 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогли использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи финансовым компаниям. Однако согласно Налоговому кодексу досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом. В этой связи партийный куратор, член фракции партии «Нур Отан» в мажилисе Артур Платонов предложил внести изменения в законодательство и отменить данную норму. В правящей партии считают, что инициатива президента «акцентирована на социальную поддержку населения, поэтому необходимо предусмотреть особые условия при использовании части пенсионных накоплений».

«Планируемые к удержанию в виде налогов средства при снятии пенсионных накоплений гражданами не решат все экономические вопросы государства, но могут стать существенной подмогой в решении жилищного вопроса, лечении нуждающихся граждан», - считает Платонов.