Пять человек претендуют на пост президента Таджикистана

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана зарегистрировала пятерых кандидатов в президенты страны, среди которых нет независимых политиков. Выборы состоятся 11 октября.

Действующий президент Таджикистана 67-летний Эмомали Рахмон выдвинут тремя общественными объединениями - Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодёжи и Народной Демократической партией, которой он руководит. Рахмон фактически руководит страной с 1992 года, президентом впервые был избран в 1994 году.

Помимо Рахмона, зарегистрировано четыре кандидата от лояльных властям страны партий – 72-летний Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии, 59-летний Рустам Латифзода от Аграрной партии, 59-летний Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и 68-летний Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии. Все четверо – депутаты парламента.

Центризбирком отказал в регистрации кандидату от Демократической партии Саидджафару Усмонзода, сообщила «Азия плюс».

Кроме того, в ЦИК сообщили, что не получили документы 30-летнего юриста из Горного Бадахшана Фаромуза Иргашова, который объявил о своем участии в выборах в начале сентября через соцсети.

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