Парламент вернул земли Бурабая и Кок-Жайляу в состав особо охраняемых территорий

В четверг в ходе пленарного заседания сенат во втором чтении принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий», предусматривающих возврат земель Иле-Алатауского национального парка и частично земель Бурабая в состав особо охраняемых.

«Основной целью проекта закона является упрощение процедуры возврата в состав особо охраняемых природных территорий, земель запаса, ранее выведенных из их состава для строительства и функционирования объектов туризма, водохозяйственных сооружений, которые раньше не использовались в указанных целях», - сказал депутат Абдалы Нуралиев.

Как ранее сообщал в мажилисе депутат Айкын Конуров, изменения в законодательство вызваны необходимостью сохранения природных комплексов и объектов природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность и расположенных на возвращаемых земельных участках. При этом решение о переводе таких земель будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований.

«Для развития экологического туризма депутатами предложено расширить перечень услуг, оказываемых природоохранными учреждениями, такими как предоставление в прокат верховых животных», - отмечал депутат.