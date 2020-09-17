Суд в Беларуси арестовал двух фотографов, снимавших акции протеста

Двое беларуских фотографов - Александр Васюкович и Уладзь Гридин - получили по 11 суток ареста по обвинению в участии в массовых протестах, несмотря на то, что они находились на них по работе и освещали события имея соответственную аккредитацию.

Фотографов задержали в одном из минских пабов, где они использовали wi-fi для передачи отснятых фоторепортажей в редакцию.

За последние недели более 175 беларуских журналистов были задержаны, 21 арестованы за освещение демократических протестов, против 52 использовали насилие, 7 остаются в заключении.

В знак протеста против незаконного ареста журналистов Васюковича и Гридина, беларуские независимые медиа в четверг выходят без фотографий на главных страницах сайтов и в соцсетях.

Редакция Vласти присоединяется к требованиям независимых медиа Беларуси о немедленном освобождении всех находящихся под стражей журналистов и прекращении репрессий и насилия.