Многие годы она курировала взаимодействие с НПО в различных ведомствах
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Бану Нургазиева возглавила Гражданский альянс Казахстана
Фото Казинформ

Гражданский альянс Казахстана - объединение лояльных властям неправительственных организаций - возглавила Бану Нургазиева, сообщила пресс-служба организации.

Прежняя руководитель альянса Салтанат Рахимбекова скончалась от пневмонии в начале августа.

61-летняя Бану Нургазиева в разные годы руководила департаментом внутренней политики Восточного Казахстана, курировала взаимодействие с НПО в министерстве культуры и информации, была замакима Мангистауской области. В последние три года она руководила Наццентром по управлению персоналом госслужбы.

Гражданский альянс объединяет сотни неправительственных организаций, работающих преимущественно в социальной сфере. Независимые и правозащитные НПО Казахстана в работе альянса не участвуют.

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