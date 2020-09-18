Бану Нургазиева возглавила Гражданский альянс Казахстана

Прежняя руководитель альянса Салтанат Рахимбекова скончалась от пневмонии в начале августа.

61-летняя Бану Нургазиева в разные годы руководила департаментом внутренней политики Восточного Казахстана, курировала взаимодействие с НПО в министерстве культуры и информации, была замакима Мангистауской области. В последние три года она руководила Наццентром по управлению персоналом госслужбы.

Гражданский альянс объединяет сотни неправительственных организаций, работающих преимущественно в социальной сфере. Независимые и правозащитные НПО Казахстана в работе альянса не участвуют.