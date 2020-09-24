Казахстан присоединился к факультативному протоколу, отменяющему смертную казнь

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров этой ночью подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщил МИД республики. Это открывает путь к полной отмене смертной казни в Казахстане.

О намерении присоединиться к протоколу ранее заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В декабре прошлого года он поручил начать процедуру присоединения к протоколу.

Протокол должен быть ратифицирован парламентом, а затем подписан президентом, после чего он вступит в силу в Казахстане. Сроки этой процедуры не регламентированы, обычно она занимает от нескольких месяцев до года.

Казахстан ввел мораторий на применение смертной казни в 2003 году. В том же годы были приведены в исполнение последние смертные приговоры. После этого для более 100 человек, приговоренных к смертной казни, она была заменена на пожизненное лишение свободы.

Полной отмены смертной казни в Казахстане добиваются многие годы правозащитники, указывающие в качестве ключевого аргумента на возможность судебных ошибок. В настоящее время смертная казнь как вид наказания отменена более чем в 100 странах мира.