В Харьковской области Украины разбился военный Ан-26 с курсантами на борту

В Харьковской области около города Чугуев при заходе на посадку разбился военный самолет Ан-26 с курсантами университета Военно-воздушных сил Украины на борту. Всего на борту было 27 человек, погибли, по последним данным, 25 человек, сообщает Русская служба ВВС .

Командование ВВС Украины сообщило, что самолет разбился при заходе на посадку. СМИ сообщают, что он заходил на посадку и просто «вошел в землю», что разбился самолет на 530 километре трассы Киев – Харьков рядом с дорогой, которую, «по всей видимости, [пилот] принял за посадочную полосу», бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ссылаясь на свои источники, заявил, что это была ошибка экипажа, а губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что пилот перед падением сообщил об отказе левого мотора. Несколько пострадавших, по его словам, успели покинуть самолет: «По предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули».

Двое выживших в крушении были отправлены в больницу в тяжелом состоянии с тяжелыми обширными ожогами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании комиссии для расследования всех обстоятельств и причин авиапроисшествия и что в субботу отправится в Харьковскую область.