В Харьковской области Украины разбился военный Ан-26 с курсантами на борту

В Харьковской области около города Чугуев при заходе на
посадку разбился военный самолет Ан-26 с курсантами университета Военно-воздушных
сил Украины на борту. Всего на борту было 27 человек, погибли, по последним
данным, 25 человек, сообщает Русская служба ВВС.
Командование ВВС Украины сообщило, что самолет разбился при заходе на посадку. СМИ сообщают, что он заходил на посадку и просто «вошел в землю», что разбился самолет на 530 километре трассы Киев – Харьков рядом с дорогой, которую, «по всей видимости, [пилот] принял за посадочную полосу», бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ссылаясь на свои источники, заявил, что это была ошибка экипажа, а губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что пилот перед падением сообщил об отказе левого мотора. Несколько пострадавших, по его словам, успели покинуть самолет: «По предварительным данным, на низком расстоянии от земли ребята выпрыгнули».
Двое выживших в крушении были отправлены в больницу в тяжелом состоянии с тяжелыми обширными ожогами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании комиссии для расследования всех обстоятельств и причин авиапроисшествия и что в субботу отправится в Харьковскую область.