Минобороны Азербайджана заявило о гибели более 550 армянских военных

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли более 550 военнослужащих Армении, пишет РБК .

По данным ведомства, Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок и 3 склада с боеприпасами.

В Минобороны Армении в свою очередь заявили о гибели 200 азербайджанских военнослужащих.

Полномасштабные боевые действия вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении и Азербайджана начались в ночь на воскресенье. Стороны обвинили друг друга в провокациях, Азербайджан заявил о начале наступления в Карабахе. Парламент Азербайджана принял постановление о введении в некоторых районах страны военного положения. В Баку и в городах Гянджа, Гейгель, Евлах и в еще нескольких районах с 21 часа воскресенья вводится комендантский час.

Ранее пресс-секретарь президента Азербайджана заявил телеканалу Аль-Джазира, что конечная цель страны в ходе военной операции – «полное освобождение Нагорного Карабаха». Баку утверждает, что взял под контроль семь сел, Минобороны Армении это опровергает.